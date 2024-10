Torcedor do River faz gesto racista em jogo contra o Atlético-MG - Reprodução / Twitter

Torcedor do River faz gesto racista em jogo contra o Atlético-MGReprodução / Twitter

Publicado 29/10/2024 21:29 | Atualizado 29/10/2024 23:00

Argentina - O clima extremamente tenso em Buenos Aires para a partida da semifinal da Libertadores entre River Plate e Atlético-MG teve mais um componente lamentável. Em imagem que circula nas redes sociais é possível ver um torcedor do clube argentino fazendo um gesto racista na direção dos atleticanos no Monumental de Nuñez.

Veja o vídeo:

Mais do mesmo em Buenos Aires…



Gledson Paraíba pic.twitter.com/6bI2JgPTW2 — (@InfoGalo_) October 29, 2024

A situação na capital da Argentina está bastante complicada. Na noite desta terça-feira, um ônibus com torcedores do Atlético-MG foi apedrejado no caminho rumo ao Monumental de Núñez, onde acontece a partida contra o River Plate, válida pela semifinal da Libertadores. Mesmo com a escolta até o estádio, torcedores argentinos arremessaram pedras no veículo, de acordo com o relato dos torcedores. Uma delas quebrou o vidro, mas ninguém se feriu.

Já o ônibus que levava a delegação do Atlético-MG chegou a interromper o trajeto que fazia até o Monumental. O presidente do clube, Sérgio Coelho, disse à ESPN que a polícia local não garantiu segurança. A situação fez a partida ser atrasada em 15 minutos.

"Aquele policial disse que não tem segurança para ir para o estádio. Então, eu quero que ele assuma publicamente que não tem segurança, que nós não vamos para o jogo. Simples assim", destacou Sérgio Coelho.

O Atlético-MG deixou o hotel por volta das 19h. Lá, o mandatário do Galo já chamava a atenção para a falta da segurança. Durante o trajeto, a situação piorou, e ele, além do segurança e integrantes da comissão técnica, desceram do ônibus para tentar revoltar a situação. Posteriormente, o veículo conseguiu retomar seu trajeto e seguiu rumo ao estádio Monumental de Núñez.

Com venceu por 3 a 0 o primeiro jogo em Belo Horizonte, o Atlético-MG pode perder até por dois gols de diferença, nesta terça-feira, em Buenos Aires, que irá se classificar para sua segunda final da Libertadores.