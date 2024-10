Matilde Lorenzi, esquiadora italiana - Divulgação/Federação Italiana de Esqui

Publicado 29/10/2024 14:19

Ministério da Defesa da Itália confirmou a morte da esquiadora Matilde Lorenzi, de apenas 19 anos, nesta terça-feira (29). A atleta, que fazia parte da equipe do exército do país, sofreu uma queda durante um treino na pista de Val Senales na última segunda-feira. Ela chegou a ser encaminhada a um hospital de Bolzano, mas não resistiu.

Matilde Lorenzi era apontada como uma da principais promessas do esqui alpino e completaria 20 anos no mês de novembro. Sua campanha na última temporada foi de destaque, com a disputa do Mundial na categoria juvenil, ficando na sexta posição do downhill e na oitava do Super-G, além do título italiano na categoria adulta.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de Matilde Lorenzi. Matilde foi tragicamente perdida após uma queda durante uma sessão de treinamento na rampa Grawand G1 em Val Senales", disse, em nota, a Federação Internacional de Esqui.