Ramon Menezes está no comando da seleção brasileira sub-20 desde 2022 - Rafael Ribeiro / CBF

Ramon Menezes está no comando da seleção brasileira sub-20 desde 2022Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/10/2024 16:59 | Atualizado 29/10/2024 17:00

Paraguai - Nesta terça-feira (29), a Direção de Competições e Operações da Conmebol realizou o sorteio dos grupos do Sul-Americano sub-20, que acontecerá em 2025. A seleção brasileira está ao lado de Bolívia, Chile, Colômbia e Equador. Veja o resultado abaixo:

Grupo A: Argentina, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Grupo B: Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Equador.

¡Los grupos para la CONMEBOL Sub20 2025!



Confira os grupos para a CONMEBOL #Sub20 2025!



Perú #CreeEnGrande | #AcrediteSempre — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 29, 2024

As seleções vão se enfrentar em turno único dentro de suas chaves. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam ao Hexagonal Final da competição.

Os quatro primeiros desta fase garantem vaga para a Copa do Mundo sub-20. A seleção que somar mais pontos no Hexagonal Final sagra-se campeã do Sul-Americano.

Agenda

O Brasil se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis, em 11 de novembro, para a última fase de preparação para o torneio. O grupo ficará concentrado até o dia 19.

O Sul-Americano sub-20 acontecerá no Peru, entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. O Brasil é o atual campeão.