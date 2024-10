Rúben Amorim em jogo do Sporting (POR) - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 29/10/2024 16:02

Inglaterra - O Manchester United está perto de acertar a contratação do técnico Rúben Amorim, do Sporting (POR). Nesta terça-feira (29), o clube português informou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que os Red Devils estão interessados em pagar a multa rescisória do treinador de 10 milhões de euros (quase R$ 61,7 milhões na cotação atual).

Abaixo, o que diz o comunicado:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante também designada por Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, informar o mercado nos termos seguintes:

1. O Manchester United FC manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim, tendo o Conselho de Administração da Sporting SAD remetido para os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor entre a Sociedade e o treinador, em concreto para a respectiva cláusula de rescisão e para o valor de Euro 10.000.000,00;



2. O Manchester United FC manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula.





As Sociedades Anônimas Desportivas (SADs, que equivalem às SAFs no futebol brasileiro) precisam informar sobre negociações em processo de conclusão à Comissão do Mercado de Valores.

Rúben Amorim, de 39 anos, chegará para substituir Erik ten Hag. O holandês não resistiu à derrota para o West Ham por 2 a 1, no último fim de semana, e o Manchester confirmou a saída do holandês na segunda-feira (28)