Publicado 29/10/2024 14:57

Representante brasileiro na eleição da revista France Football, o narrador Cléber Machado revelou seus votos para melhor jogador do mundo na Bola de Ouro. Diferentemente do resultado final, ele escolheu Vinícius Júnior, do Real Madrid, para liderar seu Top 10, em vez de Rodri, eleito o melhor do mundo.

"Eu votei no Vini Jr., no Rodri e no Bellingham (nessa ordem). Depois votei no Mbappé, em quarto, e no Kane, em quinto", afirmou o jornalista, durante o programa Arena SBT. Além destes, selecionou Toni Kroos, Phil Foden, Erling Haaland, Dani Carvajal e Florian Wirtz para compor o Top 10. Cléber é o representante brasileiro na eleição da Bola de Ouro há mais de dez anos.

Oficialmente, a France Football ainda não revelou os votos de cada um dos jornalistas e a pontuação que cada jogador obteve na eleição - isso deve ser feito ao longo dos próximos dias. Nesta segunda-feira, apenas a posição dos atletas foi divulgada, com Rodri, do Manchester City, em primeiro, seguido por Vini Jr. e Jude Bellingham, do Real Madrid, em segundo e terceiro, respectivamente.

Diferentemente de outros anos, o resultado do Bola de Ouro não foi divulgado aos atletas, oficialmente, antes da cerimônia. No entanto, Vini Jr. e o Real Madrid souberam que o brasileiro não ganharia o prêmio e boicotaram a premiação. O atacante brasileiro era tido como favorito pela imprensa espanhola no último mês, mas permaneceu na Espanha, junto com a comitiva de 50 pessoas que planejava o clube merengue.

Desde 2007, com Kaká, o Brasil não tem um jogador eleito melhor do mundo, em premiação organizada pela France Football. Vini Jr. foi sondado pelo futebol da Arábia Saudita no início desta temporada, mas a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro foi um dos motivos que o fizeram permanecer no Real Madrid, pelo menos até 2025. Desde que a premiação foi criada, todos os vencedores da Bola de Ouro masculina atuavam na Europa à época da cerimônia, exceto Lionel Messi, que recebeu o troféu quando já defendia o Inter Miami.

COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO DA BOLA DE OURO?

Na Bola de Ouro, a France Football seleciona 100 jornalistas, um de cada país do Top 100 do ranking da Fifa. A revista envia, na sequência, uma lista com 30 jogadores finalistas ao melhor do mundo. Cada profissional monta seu Top 10 ideal, ao passo que o melhor colocado - após somar-se as pontuações por cada posição - é agraciado com a Bola de Ouro.

A lista dos finalistas é formado a partir da redação da France Football e de Luís Figo, embaixador da Uefa no troféu masculino. Isto porque, pela primeira vez neste ano, a premiação foi organizada em parceria com a entidade europeia. Os jornalistas de cada país, então, montam seu Top 10, com cada posição recebendo uma determinada pontuação: 15 pontos, 12, 10, oito, sete, cinco, quatro, três, dois e um ponto.

Com os votos de Cléber Machado, Vini Jr. somou 15 pontos, mas Rodri, por ter ficado na segunda posição na avaliação do brasileiro, também teve boa pontuação: 12 pontos, que o ajudaram a ficar com uma soma maior do que a do atacante do Real Madrid ao final da eleição.

O período de avaliação da France Football considera a temporada 2023/2024 na análise para eleger o melhor jogador do mundo. Na ocasião, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

Além disso, outro três quesitos devem ser considerados pelos jornalistas: "atuações individuais, caráter decisivo e impressionante", "desempenho e conquistas da equipe" e "classe e Fair Play".