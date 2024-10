Flamengo foi o campeão carioca de 2024 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/10/2024 15:57 | Atualizado 29/10/2024 15:59

TV Globo pode voltar a transmitir o Campeonato Carioca a partir de 2025. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, a emissora tem negociações bem encaminhadas com a Brax, empresa de marketing esportivo que detém os direitos de transmissão do estadual. Rio - Apode voltar a transmitir oa partir de 2025. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, a emissora tem, empresa de marketing esportivo que detém os direitos de transmissão do estadual.

A Globo não transmite o Carioca desde 2020, quando rescindiu o contrato por divergências com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e o Flamengo. No entanto, o ótimo momento do futebol carioca, com o Flamengo na final da Copa do Brasil e o Botafogo virtualmente classificado para a final da Libertadores, além das forças de Fluminense e Vasco, fizeram o canal retomar o interesse.

Agora, existe uma boa vontade de todas as partes para uma reconciliação. A expectativa é de que se chegue a um acordo em breve.

E a Band?

Caso se entenda com os responsáveis pelo Campeonato Carioca, a Globo ainda precisará buscar um acordo com a Band. A emissora paulista, que foi a casa do estadual nos últimos anos, também tem os direitos em 2025. Acredita-se que é possível buscar uma parceria boa para os dois lados.