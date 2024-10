Al Ahly garantiu sua vaga na semifinal da Copa Intercontinental da Fifa - Khaled Desouki / AFP

Publicado 29/10/2024 16:14 | Atualizado 29/10/2024 16:17

O Al Ahly derrotou o Al Ain, dos Emirados Árabes, por 3 a 0 nesta terça-feira (29), no Estádio Internacional do Cairo, no Egito, e avançou para as semifinais da Copa Intercontinental da Fifa . O torneio foi criado para substituir o antigo formato do Mundial de Clubes, que agora será organizado a cada quatro anos, com a primeira edição acontecendo em 2025, nos Estados Unidos, tendo 32 times participantes.