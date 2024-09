Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa em 2024 - Divulgação / Conmebol

Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa em 2024Divulgação / Conmebol

Publicado 20/09/2024 17:02

Rio - A Fifa definiu a logística para o campeão da Libertadores desta temporada na Copa Intercontinental, torneio que irá substituir o antigo formato do Mundial de Clubes. A entidade decidiu que Doha, no Catar, será a sede das quartas, semifinais e final.

A primeira partida do clube vencedor, que ainda tem Botafogo, Flamengo, Fluminense, como representantes do Rio de Janeiro, além de Atlético-MG e São Paulo, vivos na competição sul-americana, será no dia 11 de dezembro, contra o Pachuca, do México, que foi o campeão da Liga dos Campeões da Concacaf. O duelo está sendo promovido como o "Dérbi das Américas".



Quem avançar, enfrenta nas semifinais Al-Ahly, do Egito, Al Ain, dos Emirados Árabes, ou Auckland City, da Nova Zelândia, três dias depois. As últimas duas equipes se enfrentam neste domingo (22) para decidir quem pega os egípcios na próxima fase, que está prevista para acontecer no dia 29 de outubro.

A final será no dia 18 de dezembro, uma quarta, no aniversário de dois anos da decisão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, e já tem o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões, garantido na decisão.

Confira o calendário da Copa Intercontinental

Jogo 1 - Playoff Africano/Asiático/Pacífico



Data: 22 de setembro de 2024

Clubes: Al Ain x Auckland City

Local: Al Ain, Emirados Árabes Unidos

Jogo 2 - Copa Africana/Asiática/Pacífico



Data: 29 de outubro de 2024

Clubes: Al-Ahly x vencedor do Play-Off

Local: Cairo, Egito

Jogo 3 - Dérbi das Américas



Data: 11 de dezembro de 2024

Clubes: Campeão da Libertadores 2024 x Pachuca

Local: Doha, Catar

Jogo 4 - Copa Challenger



Data: 14 de dezembro de 2024

Clubes: Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 2

Local: Doha, Catar

Jogo 5 - Final da Copa Intercontinental



Data: 18 de dezembro de 2024

Clubes: Real Madrid x Vencedor do Jogo 4

Local: Doha, Catar