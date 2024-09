A edição nacional da Taça das Favelas conhecerá os representantes do Rio no masculino e feminino - Divulgação / Cufa Rio

Publicado 20/09/2024 16:06 | Atualizado 20/09/2024 16:06

As equipes femininas de Cidade de Deus e Complexo da Coreia, e as masculinas de Jardim Sumaré e Morro da Mina disputam a final da Taça das Favelas do Rio, neste sábado (21). Os jogos serão mais uma vez no estádio do Bangu, a partir das 14h25.



A Taça das Favelas, que teve sua primeira edição realizada no Rio de Janeiro em 2012, tem sido uma vitrine para talentos emergentes das comunidades, oferecendo visibilidade e criando oportunidades para jovens. A Taça das Favelas é organizada pela Central Única das Favelas (Cufa) e a InFavela, com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.



"Chegar à final da Taça das Favelas é o sonho de todos, isso é resultado de um campeonato com muita qualidade técnica. Esses meninos e meninas já são campeões, independente do resultado. Agora só precisa saber quem vai levantar o troféu", afirmou a copresidente da Cufa Rio, Elaine Caccavo.



Serviço da final da Taça das Favelas



Data e horário: 21 de setembro de 2024, às 14h25

Local: Estádio de Moça Bonita, Bangu

Abertura dos portões: 12h

Transmissão: TV Globo