Equipe do Zamalek venceu os Pyramids nos pênaltis - Divulgação / Instagram @zscofficial

Equipe do Zamalek venceu os Pyramids nos pênaltisDivulgação / Instagram @zscofficial

Publicado 29/10/2024 18:49

Uma briga na Supercopa do Egito levou dois jogadores e um dirigente do Zamalek à sentença de prisão. A confusão aconteceu no dia 20, na fase semifinal do torneio, quando o Zamalek enfrentava o Pyramids no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. A punição dos réus foi de um mês de prisão e multa de 55 mil dólares (R$ 314,2 mil na cotação atual) para cada um.

Tudo começou na saída dos jogadores do campo, após o Zamalek se classificar nas penalidades, vencendo o Pyramids por 5 a 4. No túnel que leva aos vestiários, os atletas do Zamalek teriam entrado em uma briga com a organização do estádio.

De acordo com o Tribunal Criminal de Abu Dhabi, três réus foram condenados: Mostafa Shalaby e Nabil Emad, jogadores do Zamalek; e o diretor esportivo do clube, Abdel Wahed El Sayed. Os três teriam agredido funcionários do local e causado a briga.

Na decisão, o Zamalek enfrentou o Al-Ahly. Desta vez, levou a pior nos pênaltis pelo placar de 7 a 6 e ficou com o vice.