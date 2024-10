Vini Jr. em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 29/10/2024 19:23

Rio - Um dos principais jogadores da atualidade, Vini Jr, de 24 anos, pode ter sua continuidade no Real Madrid sob risco após a perda da Bola de Ouro. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o brasileiro está em seu "limite" e a derrota para ser decisiva para o jovem buscar novos ares.

A publicação levanta alguns dos motivos que, somados a frustrante segunda colocação na premiação da France Football, podem levar Vini Jr. a buscar uma nova equipe. Uma delas têm a ver com a questão do racismo.

Segundo o jornal, o brasileiro se sente desprotegido na Espanha e também pelos árbitros do futebol do país em relação a esse tipo de manifestação. Vini Jr. tem uma postura firme e bastante combativa, mas já estaria sem paciência com a falta de mudança com a situação no futebol espanhol.

Um outro fator seria a dificuldade de buscar o Bola de Ouro atuando ao lado de tantos astros como Jude Bellingham e Kylian Mbappé. O jornal afirma que uma temporada como 2023/2024 considerada como "perfeita" não foi suficiente, o que Vini Jr. poderá fazer para conseguir conquistar a premiação.

Por fim, Vini Jr. vem recebendo propostas tentadoras do futebol da Arábia Saudita. Embora, o brasileiro reforce não ter interesse de atuar no país, os valores oferecidos são considerados extremamente sedutores. Com o destaque que o brasileiro vem vivendo pelos acontecimentos na Espanha, a situação pode ser reconsiderada.