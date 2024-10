Barboza celebra classificação do Botafogo à final da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Barboza celebra classificação do Botafogo à final da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/10/2024 15:11 | Atualizado 31/10/2024 15:15

Rio - Zagueiro do Botafogo , Alexander Barboza teve papel importante na histórica classificação do clube para a final da Libertadores da América . Inicialmente poupado do duelo com o Peñarol, na última quarta-feira (30), pendurado com dois cartões amarelos, o defensor precisou sair do banco de reservas durante a segunda etapa em momento conturbado.

Leia mais: Torcedores do Botafogo têm ônibus apedrejados na fronteira entre Brasil e Uruguai



Naquela altura da partida, o Glorioso, que tinha



Uma delas foi a entrada do argentino, que colaborou para dar estabilidade defensiva. Mesmo com o pouco tempo em campo, Barboza teve três cortes e dois desarmes. Naquela altura da partida, o Glorioso, que tinha vantagem de cinco gols construída no jogo de ida , perdia por 2 a 0. Aos 24 minutos, Mateo Ponte foi expulso e o técnico Artur Jorge precisou fazer alterações para rearrumar a equipe.Uma delas foi a entrada do argentino, que colaborou para dar estabilidade defensiva. Mesmo com o pouco tempo em campo, Barboza teve três cortes e dois desarmes.

Leia mais: Saiba quanto o Botafogo já ganhou com premiação na Libertadores



Ele ainda venceu todos os duelos - tanto por cima quanto por baixo -, segundo dados do 'Sofascore'. Além disso, foi essencial no início da jogada do gol de Thiago Almada, antes de levar o terceiro no Estádio Centenário.

Ele ainda venceu todos os duelos - tanto por cima quanto por baixo -, segundo dados do 'Sofascore'. Além disso, foi essencial no início da jogada do gol de Thiago Almada, antes de levar o terceiro no Estádio Centenário.

Tensão pelos cartões amarelos

Depois da derrota por 3 a 1 e com a classificação assegurada, o argentino revelou que não estava confortável com a situação, apesar de querer colaborar dentro das quatro linhas.



"Eu fiquei com muito medo. Eu queria entrar, ajudar meus colegas, meu time, mas também não queria perder a final. Tratei de jogar com calma", declarou o zagueiro após o confronto.



"Acho que no terceiro gol deles eu modero a minha velocidade e meu ímpeto para chegar na bola e o jogador encontra um espaço para dar a assistência. Eu acredito que, se eu não tivesse dois amarelos, seria outro contra-ataque para a gente", explicou.

Participação no gol



O gol de Thiago Almada saiu em momento importante para o Botafogo na partida. No início da jogada, Barboza teve tranquilidade na linha defensiva para matar a bola no peito e lançar de trivela para o meio-campista.



Ele, então, dribla o marcador e toca para Marlon Freitas sair na cara do goleiro adversário, que devolve para o camisa 18 balançar a rede e aliviar um pouco a tensão dos torcedores.

Ansiedade pela decisão