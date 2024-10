Thierry Figueira e Maurício Meirelles no estádio Centenário - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2024 08:16 | Atualizado 31/10/2024 08:20

O ator Thierry Figueira e o comediante Maurício Meirelles viajaram e acompanharam o jogo direto do estádio Centenário, em Montevidéu. Juntos, eles publicaram fotos do trajeto da torcida e registros antes da partida começar. Ambos estavam dentro do ônibus que foi apedrejado por torcedores do c lube uruguaio

QUEBRARAM O ÔNIBUS.



Solução: ir com um colchão na janela. pic.twitter.com/F7ihGS7qcP — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) October 30, 2024

Depois dos momentos de tensão, Thierry comemorou a chegada às arquibancadas. "É, rapaziada, tentaram fazer com que a gente não viesse ao estádio, mas não teve jeito. Estamos aí, firmes e fortes, até o final. Vamos, Botafogo!".

Ao fim dos 90 minutos, Meirelles comentou sobre o sofrimento que os torcedores passaram. Apesar da larga vantagem que os cariocas tinham, o Peñarol chegou a abrir 2 a 0 e marcar um gol no final do jogo. "Não existe paz em ser botafoguense. Essa é a sensação da torcida", disse.

Já outros ilustres botafoguenses assistiram à classificação do Rio de Janeiro. Foi o caso do cantor João Cavalcanti. Ele assumiu, nas redes sociais, que o clima hostil da partida foi um fator decisivo para que ele não viajasse a Montevidéu.

"Quando se tem filhos - e dores na lombar - convém dar mais voz à prudência e à autopreservação do que aos arroubos impetuosos da paixão. Por fim, quando percebi a densidade transbordantemente violenta que cercava esse jogo, dei razão a mim mesmo", escreveu.

O sambista Leo Russo assistiu à partida em um bar no subúrbio do Méier, Zona Norte do Rio, e publicou um vídeo com a festa dos torcedores presentes.

Alegria botafoguense aqui no subúrbio do Méier pic.twitter.com/q177tBLsbg — Leo Russo (@leorussooficial) October 31, 2024

O ator Stepan Nercessian ressaltou os requintes de emoção, mesmo com a larga vantagem construída na partida de ida. "Tá tudo certo. Ah, meu Deus do céu. [Estamos na] final. Só falta mais um. Obrigado, Senhor", afirmou.

Hora da decisão!

Atlético-MG e Botafogo vão decidir o título da Libertadores 2024 em 30 de novembro, às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, localizado em Buenos Aires, na Argentina. O Glorioso busca a conquista inédita, enquanto o clube mineiro vai atrás do bicampeonato da competição.