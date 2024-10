Lance do jogo entre Peñarol e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/10/2024 23:28

Uruguai - O Botafogo vai disputar a Libertadores pela primeira vez na sua história. A equipe de Artur Jorge assegurou a classificação ao perder para o Peñarol por apenas 3 a 1 no Estádio Centenário, na noite desta quarta-feira (30), pelo jogo da volta da semifinal da competição. Báez (2) e Batista marcaram para os uruguaios, e Almada descontou para o Glorioso, que chegou a passar por alguns sustos durante o duelo. Como venceu por 5 a 0 na ida , o Alvinegro levou a melhor por 6 a 3 no placar agregado.

O adversário na decisão será o Atlético-MG, que despachou o River Plate na outra semifinal. A partida está marcada para o dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Agora, o Botafogo foca no Brasileirão. A equipe de Artur Jorge volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Vasco no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 32ª rodada do campeonato.

O jogo

O Botafogo praticamente se defendeu durante todo o primeiro tempo. Como construiu uma larga vantagem no jogo de ida, o Glorioso adotou uma postura conservadora e se fechou diante do Peñarol, que ficou em cima.

A estratégia funcionava sem sustos até os 31 minutos, quando Báez abriu o placar em Montevidéu. O camisa 28 estava livre com a posse da bola no meio de campo, e marcação não chegou. Ele, então, soltou a bomba e acertou o ângulo da meta defendida por John.

A partir daí o Glorioso começou a tomar mais sustos e viu o Peñarol mandar uma bola na trave. Ainda assim, conseguiu fechar o primeiro tempo com a desvantagem mínima. Na frente, a única chance de perigo do Bota veio numa cobrança de falta de Alex Telles.

No intervalo, um fato importante aconteceu. O goleiro Aguerre agrediu John e recebeu o cartão vermelho. Com isso, o time uruguaio voltou para o segundo tempo com um homem a menos.

O Botafogo teve mais espaço para ir ao ataque e chegou a ter um pênalti a favor, mas o árbitro desmarcou após revisão do VAR. Se o Alvinegro não aproveitou, o Peñarol não desperdiçou a chance que teve para macar. Báez, encontrou espaço e, já mais perto da área, acertou outro bonito chance, sem possibilidade de defesa para John.

O cenário ainda era tranquilo, mas começou a ganhar contornos de drama logo depois. Isso porque Mateo Ponte levou dois cartões amarelos praticamente em sequência e foi expulso. A partir, as duas equipes passaram a jogar com dez.

O Peñarol pressionou, mas o Botafogo conseguiu uma arrancada já perto do fim, e Almada descontou para o Botafogo. No lance seguinte, o Peñarol fez o terceiro, mas já não havia mais tempo para reação.

Ficha técnica

Peñarol x Botafogo



Data e hora: 30/10/2024, às 21h30

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Piero Maza (CHI)



Cartões amarelos: Bastos, Matheus Martins e Thiago Almada (BOT)

Cartões vermelhos: Aguerre (PEN) / Mateo Ponte (BOT)

Gols: Báez (1-0) (31'/2ºT) / Báez (2-0) (21'/2ºT) / Almada (2-1) (43'/2ºT) / Batista (3-1)

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Pedro Milans (Avenatti, 31'/2ºT), Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera (Lucas Hernández, 15'/2ºT); Damián García (De Amores, Intervalo), Rodrigo Pérez e Leo Fernández; Jamie Báez, Sequeira (Ignacio Sosa, 15'/2ºT) e Maxi Silvera (Facundo Batista, 15'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Mateo Ponte, 13'/2ºT), Adryelson, Bastos (Allan, 23'/2ºT) e Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê (Eduardo, 13'/2ºT); Matheus Martins, Savarino (Alexander Barboza, 28'/2ºT) e Tiquinho Soares.