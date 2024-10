Delegação do Botafogo é recebida com festa - Vitor Silva / Botafogo

Delegação do Botafogo é recebida com festaVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/10/2024 08:00 | Atualizado 31/10/2024 09:31

Rio - A delegação do Botafogo foi recebida com festa por torcedores na manhã desta quinta-feira, após desembarcar no Rio. Cerca de 80 alvinegros festejaram os jogadores e a comissão técnica após a classificação inédita para a final da Libertadores, obtida em Montevidéu.

No Aeroporto do Galeão houve até uma prévia da decisão da competição, quando alguns torcedores do Atlético-MG chegaram ao Rio para acompanhar a final da Copa do Brasil, que terá seu primeiro jogo neste domingo, no Maracanã. O adversário do Galo será o Flamengo na competição nacional.

O Botafogo se classificou para a final, após perder por 3 a 1 para o Peñarol, no Uruguai. Como havia vencido por 5 a 0, no Rio, o Alvinegro poderia ter tomado até mais dois gols que iria avançar. O treinador Artur Jorge aproveitou para poupar boa parte do time titular.

Com a final da Libertadores marcada somente para o próximo dia 30, em Buenos Aires, contra o Atlético-MG, o Botafogo terá tempo para focar no Brasileiro, competição que lidera. O próximo desafio é na terça-feira contra o Vasco, em clássico disputado no Nilton Santos.