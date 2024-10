Comemoração dos jogadores do Botafogo após o fim do jogo contra o Peñarol - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/10/2024 16:09 | Atualizado 31/10/2024 16:11

Rio - O Botafogo fez alusão a uma vitória histórica sobre o Flamengo ao provocar o Peñarol. Em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (31), o Glorioso recriou a manchete do "Jogo do Senta" para debochar da postura do clube uruguaio e da possibilidade de torcida única na partida da volta da semifinal da Libertadores.

"Quando o Botafogo marcou o 5º goal, o Peñarol resolveu pedir torcida única", provocou o Alvinegro.

Já garantiu o jornal da classificação pro café, Fogão? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/0uPjoGj9so — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 31, 2024

O "Jogo do Senta" aconteceu no dia 10 de setembro de 1944, pelo Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o Botafogo venceu o clássico com o Flamengo por 5 a 2 no Estádio de General Severiano. Durante a partida, os jogadores do Rubro-Negro não concordaram com a validação do quinto gol do Glorioso e sentaram no gramado como forma de protesto.

A provocação ao Peñarol se deu porque o Ministério do Interior do Uruguai e a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) tentaram fazer com que o segundo jogo contra o Botafogo, em Montevidéu, fosse com torcida única. A Conmebol não aceitou, e o palco da partida acabou transferido do Estádio Campéon del Siglo (casa do Peñarol) para o Centenário

Depois de vencer a partida de ida, no Nilton Santos, por 5 a 0 , o Botafogo perdeu para o Peñarol na volta por 3 a 1 . Com um triunfo de 6 a 3 no placar agregado, o Alvinegro confirmou a vaga inédita na final da Libertadores.