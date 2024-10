Ônibus com torcedores do Botafogo foi apedrejado na fronteira - Reprodução/Rodrigo Mancha

Publicado 31/10/2024 13:10 | Atualizado 31/10/2024 13:16

Botafogo foram apedrejados no Chuí, na fronteira entre Brasil e Uruguai, na manhã desta quinta-feira (31), enquanto voltavam de Montevidéu. Os veículos tinham 68 alvinegros a bordo, mas ninguém se feriu. Rio - Dois ônibus com torcedores doforam, na manhã desta quinta-feira (31), enquanto voltavam de Montevidéu. Os veículos tinham 68 alvinegros a bordo, mas ninguém se feriu.

classificação contra o Peñarol e fizeram uma parada próximo à fronteira para comer e descansar. Ao retornarem para os ônibus, uma das janelas e um para-brisa estavam quebrados. Os dois ônibus eram de torcidas organizadas do Botafogo, a "Fogoró" e a "Fúria Jovem". Os torcedores deixaram a capital uruguaia horas após ae fizeram uma parada próximo à fronteira para comer e descansar. Ao retornarem para os ônibus,

ônibus com torcedores do Botafogo foi apedrejado a caminho da partida. O veículo que levava a delegação alvinegra também foi atacado ao chegar no Estádio Centenário, mas felizmente ninguém se feriu. Na última quarta (30), antes do jogo contra o Peñarol, outro. O veículo que levava a delegação alvinegra, mas felizmente ninguém se feriu.

Dentro de campo, o Botafogo levou a melhor. Mesmo com a derrota por 3 a 1, o Glorioso carimbou a vaga na final da Libertadores por ter vencido o jogo de ida por 5 a 0. O adversário na decisão será o Atlético-MG, no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez.