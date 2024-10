Botafogo não jogará final da Libertadores com camisa alvinegra - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo não jogará final da Libertadores com camisa alvinegraVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/10/2024 14:00

Botafogo não deve poder utilizar sua tradicional camisa alvinegra na final da Libertadores. O mais provável é que o Glorioso entre em campo de branco para o jogo mais importante de sua história. Mas por que isso deve acontecer? Rio - Onão deve poder utilizar sua tradicional camisa alvinegra na final da Libertadores.para o jogo mais importante de sua história. Mas por que isso deve acontecer?

Apesar da final da Libertadores ser disputada em campo neutro, o Atlético-MG é quem terá a preferência da escolha, já que teve melhor campanha na primeira fase da competição. Sendo assim, certamente o Galo optará por jogar com seu uniforme tradicional, obrigando o time carioca a usar outra camisa.

Na fase de grupos, o Atlético-MG liderou seu grupo com 15 pontos e terminou com a segunda melhor campanha no geral, atrás apenas do River Plate. Já o Botafogo avançou às oitavas em segundo lugar do grupo D, com 10 pontos.

Os uniformes ainda dependem da aprovação da arbitragem. Caso julgue necessário, ela pode pedir a alteração de algum dos itens dos uniformes.

Botafogo e Atlético-MG fazem a grande final da Libertadores no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.