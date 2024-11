Marçal celebra classificação do Botafogo à final da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Marçal celebra classificação do Botafogo à final da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/10/2024 18:59

Rio - Lateral-esquerdo do Botafogo , Marçal não saiu do banco de reservas durante a derrota por 3 a 1 para o Peñarol, na última quarta-feira (30) , mas protagonizou uma forte discussão com Adryelson na segunda etapa. Após a classificação alvinegra para a final da Libertadores da América, o camisa 21 garantiu que estava tudo certo.