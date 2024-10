Botafogo está na final da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Publicado 31/10/2024 07:00 | Atualizado 31/10/2024 09:50

Rio - A classificação do Botafogo para a final da Libertadores ampliou o histórico favorável dos clubes do Rio na competição nos últimos anos. Será a quarta vez seguida que a cidade terá um representante na decisão do torneio. Com isso, o bom momento ampliou o recorde das equipes da Cidade Maravilhosa no torneio.

Esta será a oitava final de Libertadores de um clube do Rio de Janeiro. Ao longo da história, a cidade teve representantes na decisão do torneio em 1981, 1998, 2008, 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024. Até o momento são cinco títulos e dois vice-campeonatos.

O Botafogo terá a oportunidade de se tornar o quarto clube do Rio a conquistar a competição. O Flamengo é tricampeão da Libertadores, enquanto Vasco e Fluminense já levantaram o troféu em uma oportunidade.

Caso, o clube de General Severiano seja campeão, o Rio será a primeira cidade brasileira a ter quatro clubes que já levantaram a taça. Em relação a número de títulos, a cidade ultrapassaria Porto Alegre com cinco conquistas e ficaria apenas uma de São Paulo, que já viu seus clubes levantarem a Libertadores em sete oportunidades.

A final entre Botafogo e Atlético-MG também garantiu a ampliação de um recorde dos clubes brasileiros. Com mais um título garantido, o país terá o sexto campeão seguido da Libertadores, um recorde na competição. Flamengo, duas vezes, Palmeiras, duas vezes, e Fluminense, uma vez, conquistaram o torneio nos últimos cinco anos.