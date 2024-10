Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Filipe Luís em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 31/10/2024 09:00

Rio - O Flamengo teve uma boa atuação em boa parte da partida contra o Internacional, em Porto Alegre, porém o clube carioca cedeu o empate no fim e perdeu pontos importantes na luta pelas primeiras colocações no Brasileiro. Apesar do bom rendimento, a partida evidenciou uma carência do elenco rubro-negro.

O clube carioca teve a "bola do jogo" em alguns momentos, porém, perdeu oportunidades claras de gol pela falta de um finalizador. A chance desperdiçada por Carlos Alcaraz aos 30 minutos do segundo tempo chamou a atenção, porém, Bruno Henrique, que atuou como "falso 9" teve boas possibilidades também, inclusive, cara a cara com Rochet, e não aproveitou.

Apesar de ter Gabigol poupado, o ídolo do Flamengo ainda não conseguiu deslanchar. Mesmo que Filipe Luís tenta dado mais oportunidades ao camisa 99 e o atacante pareça estar melhor fisicamente, ele ainda está longe de ser o "definidor" que o Rubro-Negro precisa e um substituto a altura de Pedro, artilheiro do Brasil em 2024 com 30 gols.

Com a grave lesão do camisa 9, que só deverá voltar no meio do ano que vem, o Flamengo terá que buscar o título da Copa do Brasil contra o Atlético-MG com essa carência. Porém, a contratação de um reforço para o setor para o primeiro semestre de 2025 parece ser uma das principais urgências que o Rubro-Negro terá no planejamento da próxima temporada.