Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Hugo Souza é um dos destaques do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 31/10/2024 17:58

Rio - A boa fase de Hugo Souza no Corinthians já começou a atrair olhares do mercado. O Grupo City, que controla o Manchester City e o Bahia, além de outros clubes, demonstrou interesse no goleiro, que está emprestado pelo Flamengo

Atualmente, a situação do jogador passa por um imbróglio. Isso porque os paulistas, apesar de terem manifestado interesse, ainda não conseguiram fechar sua compra, no valor de R$ 4,8 milhões, já que o fiador não foi aceito pelo Rubro-Negro

Os clubes têm até o dia 30 de novembro para chegar a um acordo. Caso contrário, qualquer clube pode tentar a contratação do arqueiro, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Em 2024, o Corinthians já gastou R$ 1,5 milhão para utilizar Hugo Souza contra o Flamengo. Há um acordo do empréstimo que prevê o pagamento de multa no valor de R$ 500 mil a cada vez que ele for escalado para um duelo entre as equipes.

Pelo Timão, Hugo disputou 26 jogos sofreu 27 gols e defendeu quatro pênaltis. Em pouco tempo no time paulista, o goleiro se tornou peça fundamental na luta contra o rebaixamento e pelo título da Sul-Americana.