Publicado 30/10/2024 22:07 | Atualizado 30/10/2024 22:11

Rio - O treinador do Flamengo, Filipe Luís, elogiou o nível da partida entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio. O Rubro-Negro saiu na frente e cedeu empate no fim para os gaúchos. O comandante também admitiu que faltou manter o mesmo ritmo na etapa final.

"Foi um grande jogo das duas partes. Fizemos um grande primeiro tempo e no segundo tempo o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé. Tivemos muitos erros técnicos e de posicionamento no segundo tempo, e isso acabou dando mais posse de bola ao Inter, que estava atrás no placar e é uma coisa natural", disse.

Filipe Luís também falou sobre Carlos Alcaraz, que fez o gol do Flamengo na partida cobrando pênalti, mas acabou perdendo uma chance claríssima de fazer o segundo na etapa final e garantir a vitória para os cariocas.

"A linha do futebol é muito tênue. A linha entre o 2 a 0 e o 1 a 1 é muito, muito fina. Tivemos a chance, o Inter também teve chances. Eles não tiveram muita efetividade, do mesmo jeito que a gente. O meu trabalho é fazer o time tentar chegar até a área do adversário o máximo possível e criar o máximo de chances. A contundência nas áreas é com os jogadores, tanto na área defensiva quanto na ofensiva. Hoje se errou, pode ser que no domingo o Charly possa ter a mesma chance e fazer", opinou.