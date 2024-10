Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 30/10/2024 17:10

Rio - O atacante Gabigol, de 28 anos, vive realmente um ano bem ruim em 2024. Com cinco gols em 33 jogos, o ídolo do Flamengo só fez mais gols atuando no futebol brasileiro que em 2013, no seu primeiro ano como profissional, quando só jogou 13 partidas e balançou as redes em duas oportunidades. Porém, ele ainda tem a possibilidade de reduzir danos e marcar mais que em 2016, temporada em que se transferiu para o futebol italiano. Para isso acontecer, Gabigol terá que ter uma média de quase um gol por jogo até o fim da temporada.

Gabigol poderá entrar em campo em nove jogos, contando as finais da Copa do Brasil e os jogos do Brasileiro, para evitar a pior marca desde 2011, o atacante terá que balançar as redes em pelo menos oito oportunidades. Em 2016, quando se transferiu para a Inter de Milão, Gabigol fez 12 gols em 29 jogos. Esta foi sua pior marca no futebol brasileiro, tirando 2011, quando se profissionalizou e fez dois gols em 13 partidas.

No Flamengo desde 2019, Gabigol havia marcado pelo menos 20 gols por ano em todas as temporadas. O seu primeiro ano foi o melhor anotando 43 gols em 59 jogos. Antes de 2024, o pior ano do atacante no clube carioca tinha sido em 2023, quando já como reserva de Pedro, na reta final da temporada, Gabigol fez 20 gols em 58 jogos.

O atacante tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e a tendência é que não renove o seu vínculo. Porém, Gabigol pode mudar a forma de agir dos dirigentes do clube carioca, caso consiga ser decisivo e recupere as boas atuações pelo Rubro-Negro nos últimos jogos do Brasileiro e nas finais da Copa do Brasil.