Flamengo e Atlético-MG se enfrentarão na final da Copa do Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 30/10/2024 16:38

Rio - A CBF anunciou nesta quarta-feira os árbitros que irão apitar as finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG. Rafael Klain será responsável pelo jogo de ida, no próximo domingo, no Maracanã, e Raphael Clauss vai comandar a partida de volta, em Belo Horizonte, no próximo dia 10. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Antes da final, o Flamengo enfrenta o Internacional em rodada atrasada do Campeonato brasileiro. O rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira(30), no estádio Beira-Rio. O Atlético-MG se classificou nesta terça-feira para a final da Libertadores, após empate com o River Plate, e se prepara para o confronto com o Flamengo.

A Copa do Brasil é a última oportunidade do Flamengo de conquistar um título de expressão na atual temporada. Eliminado na Libertadores e distante do líder Botafogo no Brasileiro, o Rubro-Negro sonha com a quinta conquista na competição.

Adversário do Flamengo na decisão, o Atlético-MG está na final da Libertadores. No Brasileiro, o Galo está décima colocação e ainda tem chances de buscar uma classificação para a principal competição de clubes da América do Sul no ano que vem por vias de G-6 na Série A.