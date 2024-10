Filipe Luís pode mandar time misto para jogo entre Flamengo e Internacional - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 30/10/2024 12:24

o campeão do primeiro turno do

Flamengo finalmente terá o mesmo número de jogos que seus adversários, ao enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (30), em confronto adiado pela 17ª rodada. E se vencer no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), o Rubro-Negro pode serdo Brasileirão

Atualmente, o Botafogo é o dono da melhor campanha do turno, com 40 pontos em 19 rodadas, três a mais que o rival.



Se vencer, o Flamengo chegará à mesma pontuação. Mas também precisa tirar a diferença de saldo, que é pequena, para ficar com o título simbólico. São dois gols a menos que o Glorioso: 13 contra 15.

E como o Rubro-Negro balançou mais vezes as redes adversárias (32 x31), basta uma vitória por dois gols de diferença, no Beira-Rio, para ser campeão do turno do Brasileirão.



Flamengo tem confronto direto



Em quarto lugar com 54 pontos, o time comandado por Filipe Luís tem apenas dois de vantagem para o Internacional, que pode ultrapassá-lo se vencer em casa.



Além de evitar sair do G-4, que hoje garantiria vaga direta na Libertadores de 2025, o Flamengo também pode assumir o terceiro lugar. Para isso, precisa vencer para chegar aos mesmos 57 pontos do Fortaleza, que teria uma vitória a menos.