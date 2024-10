Zico ficou encantado com livros sobre a história do Flamengo - Divulgação

Publicado 30/10/2024 09:00

Rio - Quando era criança, além da bola, o pequeno Artur Antunes Coimbra, o Zico, tinha outro companheiro inseparável: o gibi. A memória afetiva da infância feliz do Galinho foi acionada e a nostalgia bateu forte em seu coração vermelho e preto, quando o ídolo se viu retratado no terceiro livro em quadrinhos. "Me Arrebata", que fecha a antologia sobre a história do Flamengo, e vai ser lançado em novembro, no Museu do Flamengo, mais do que relembrar os grandes momentos de sua carreira vitoriosa, o craque da Camisa 10 ficou encantado com a ilustração primorosa do livro. Zico entende que não há maneira mais lúdica de se contar a história do clube.

"Eu colecionava gibis de todos os tipos. E quando comecei a jogar adorava recortar e guardar os desenhos dos meus gols que saíam em revistas e jornais. Quando me vi nas ilustrações do livro fiquei muito feliz. Os desenhos fazem justiça à realidade. Achei tudo muito bonito", elogia o Galinho.



Além disso, ele acha a série "Me Arrebata" um importante documento para eternizar a história do clube. O terceiro volume traz os grandes momentos da Era de Ouro do Flamengo, que começou com o gol de Rondinelli, na final do Carioca de 1978, e seguiu até depois do Mundial de 1981. Também destaca o espetacular ano de 2019, que deu início à grande fase de Gabigol & CIA.

"Documentar uma paixão é deixar para várias gerações os nossos feitos. A gente imagina a enorme quantidade de novos torcedores que vai um dia se informar e entender a história do Flamengo através dos livros", destaca o craque.

O escritor Maurício Neves, de 51 anos, flamenguista fanático, autor do livro "Zico 70", concorda com o Galinho. Ele conta que a pesquisa para a trilogia levou 20 anos, quando nem sequer tinha a certeza se os livros seriam publicados um dia. Mas o escritor e pesquisador tinha a convicção de que a história do clube teria que ser contada de forma marcante.

"No impacto da emoção do tri carioca, com o gol de Pet, decidi fazer uma obra que pudesse expressar aquele sentimento e passar de pai para filhos e avô para netos. Acho que conseguimos", disse o escritor.

Além disso, o Flamengo e a Editora Onze Cultural estão relançando o livro “2019, O Ano Eterno – As Conquistas do Flamengo em Imagens”.

Em suas páginas, o registro em fotos de um ano em que o Mengão conquistou a Tríplice Coroa: Estadual, Brasileiro e Libertadores. Serão exatos 2.019 exemplares (edição de colecionadores), numerados e exclusivos, com lançamento em pré-venda, no Link abaixo:

https://www.kickante.com.br/pre-venda-coletiva/livro-2019-o-ano-eterno-as-conquistas-do-flamengo-em-imagens-or-edicao-de-colecionador