Flamengo e Internacional se enfrentaram no Beira-RioRicardo Duarte/SC Internacional

Publicado 30/10/2024 20:58

Rio Grande do Sul - Em jogo atrasado da 17ª rodada, Internacional e Flamengo fizeram um jogo digno de equipes do alto da tabela no Brasileiro. O Rubro-Negro saiu na frente no primeiro tempo com Alcaraz, de pênalti, mas acabou dando bobeira no fim do segundo tempo e sofreu o empate por 1 a 1 no Beira-Rio. O gol dos gaúchos foi marcado por Enner Valencia. Apesar da frustração de ver a vitória escapar, o clube carioca se manteve na quarta colocação na Série A, com dois pontos de vantagem para o Colorado.

Neste domingo, o Flamengo recebe o Atlético-MG, no Maracanã, às 16h (de Brasília), para o jogo de ida da final da Copa do Brasileiro. Pelo Brasileiro, o clube carioca volta aos gramados na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, às 21h (de Brasília). Já o Internacional recebe o Criciúma, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

A partida começou em ritmo intenso em Porto Alegre. Com apenas três minutos, o Internacional recuperou bola no ataque e Borré ficou cara a cara com Rossi, o colombiano tocou na saída do goleiro do Flamengo, e Varela apareceu para salvar os visitantes do primeiro gol. Quatro minutos depois, os cariocas responderam. O goleiro Agustin Rossi bateu tiro de meta, Bruno Henrique trombou com dois defensores do Internacional e apareceu na cara do gol, porém, o atacante do Flamengo deslocou Rochet demais e finalizou para fora.

Aos 11 minutos, novamente os cariocas chegaram. Carlos Alcaraz arrancou e achou bem Gérson. O meia do Flamengo balançou para cima dos defensores gaúchos e finalizou, a bola passou raspando a meta de Rochet e assustou o Internacional. Sete minutos depois, os donos da casa chegaram muito bem. Wesley fez bela jogada pela esquerda e cruzou na medida para Bruno Tabata, que cabeceou na trave do Flamengo. O jogo continuava bastante intenso. Aos 23 minutos, o Flamengo quase chegou ao seu gol, depois de bela jogada de Varela, que Bruno Henrique cabeceou raspando o gol de Rochet.

Aos 32 minutos, o Flamengo chegou com perigo novamente. Após cobrança de escanteio, a defesa do Internacional afastou mal e a bola chegou a Léo Ortiz. O zagueiro finalizou muito bem, mas o desvio em um defensor colorado, evitou que o chute fosse na direção do gol de Rochet. Aos 43 minutos, novamente, os visitantes chegaram bem após cabeçada de Pulgar, que o goleiro do Internacional fez boa defesa.

Aos 46 minutos do primeiro tempo, um velho conhecido dos torcedores do Flamengo apareceu na partida. Após cruzamento de Ayrton Lucas, Thiago Maia se enrolou e acabou colocando o braço na bola, dentro de área. Penalidade assinalada em favor dos cariocas. Na cobrança, Carlos Alcaraz converteu e colocou os visitantes em vantagem em Porto Alegre.

O segundo tempo começou com o Internacional pressionando. Os gaúchos passaram a fazer uma grande pressão no campo do Flamengo e criaram uma boa oportunidade aos nove minutos. Alexandro Bernabei recebeu bem pela esquerda e finalizou, a bola passou raspando a meta de Rossi. Três minutos depois, nova chance para os donos da casa. Alan Patrick entrou na área do Flamengo, passou por defensores, mas finalizou fraco para boa defesa do goleiro argentino.

Aos 30 minutos, o Flamengo teve uma grande oportunidade de matar a partida. Michael recebeu na ponta esquerda, balançou para cima da zaga e cruzou para Alcaraz, o argentino ajeitou o lance, mas acabou finalizando para fora, perdendo uma chance incrível no Beira-Rio. No lance seguinte, os cariocas quase sofreram o empate. Novamente Bernabei fez grande jogada, finalizou cruzado e a bola ficou rondando a área do Flamengo, até que o goleiro Rossi fez a defesa.

Os últimos minutos foram de posse de bola do Internacional e o Flamengo bastante fechado tentando sair no contra-ataque. Aos 43 minutos, o Colorado buscou o empate. Everton Araújo deu bobeira, Alan Patrick recuperou, que achou Vanderson. O atacante deu belo passe para Enner Valencia, que invadiu a área rubro-negra, e finalizou para deixar tudo igual em Porto Alegre, dando números finais ao duelo.