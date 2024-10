Agustín Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Rio Grande do Sul - O duelo entre Flamengo e Internacional no Beira-Rio terminou empatado por 1 a 1. O Rubro-Negro esteve bem próximo da vitória, mas acabou cedendo um gol para os gaúchos no fim do segundo tempo. Apesar de dois pontos terem escapado, o goleiro Agustin Rossi valorizou a permanência do clube carioca no G-4 com o empate em Porto Alegre.

"Fizemos um grande trabalho, sabemos que o Internacional é um time muito forte, ainda mais aqui. Ficamos muito perto de vencer, e apesar de levar o empate acho que foi importante a gente não ter perdido, pensando na final de domingo e também continuarmos no G-4. Quero parabenizar a equipe pelo esforço", afirmou o goleiro.

Em jogo atrasado da 17ª rodada, Internacional e Flamengo fizeram um jogo digno de equipes do alto da tabela no Brasileiro. O Rubro-Negro saiu na frente no primeiro tempo com Alcaraz, de pênalti, mas acabou dando bobeira no fim do segundo tempo e sofreu o empate por 1 a 1 no Beira-Rio. O gol dos gaúchos foi marcado por Enner Valencia. Apesar da frustração de ver a vitória escapar, o clube carioca se manteve na quarta colocação na Série A, com dois pontos de vantagem para o Colorado.

Neste domingo, o Flamengo recebe o Atlético-MG, no Maracanã, às 16h (de Brasília), para o jogo de ida da final da Copa do Brasileiro. Pelo Brasileiro, o clube carioca volta aos gramados na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, às 21h (de Brasília). Já o Internacional recebe o Criciúma, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.