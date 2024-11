Alex Sandro em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Alex Sandro em treino do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 31/10/2024 19:11

Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no próximo domingo (3), no Maracanã. A dupla voltou a treinar com o elenco rubro-negro na tarde desta quinta-feira (31), no Ninho do Urubu. Rio - Alex Sandro e David Luiz não devem ser problema para ono primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no próximo domingo (3), no Maracanã. A dupla, no Ninho do Urubu.

O lateral-esquerdo ficou fora dos dois últimos jogos do Flamengo por conta de um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Já o zagueiro apresentou dor bilateral no tendão e no tornozelo e também ficou fora da viagem para Porto Alegre.

No primeiro trabalho após o empate em 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio, apenas quem não recebeu minutos no Beira-Rio foi a campo. Para a final, Filipe Luís terá os desfalques de Pulgar e Bruno Henrique, suspensos, além de Pedro, Viña, Cebolinha, Luiz Araújo e De la Cruz, que estão lesionados.

Gerson chegou a dar um susto ao sentir a coxa direita e receber atendimento médico após o apito final na partida contra o Inter. Porém, não preocupa para a decisão.

Flamengo e Atlético-MG fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Na semana seguinte, as duas equipes voltam a se enfrentar na Arena MRV.