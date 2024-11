Torcida do Atlético-MG na Arena MRV - Divulgação/Atlético-MG

Torcida do Atlético-MG na Arena MRVDivulgação/Atlético-MG

Publicado 31/10/2024 21:52

O Atlético-MG informou na noite desta quinta-feira (31) que os ingressos para a partida contra o Flamengo, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, no dia 10 de novembro, às 16h, na Arena MRV já estão esgotados. A carga foi vendida em cerca de cinco horas pela torcida do clube de Belo Horizonte.

A expectativa da diretoria atleticana é de mais de 45 mil torcedores para a grande decisão. Restam apenas entradas de pacotes anuais, cadeiras cativas e camarotes da Arena MRV.

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil será neste domingo (3), às 16h, no Maracanã. A carga ainda não foi totalmente comercializada, mas são esperados mais de 60 mil torcedores.