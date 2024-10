Carlos Alcaraz fez o gol do Flamengo e perdeu outro incrível, no empate com o Internacional - Divulgação/Flamengo

Publicado 31/10/2024 10:35

mandou um recado sobre o lance:

Carlos Alcaraz fez o gol do Flamengo , de pênalti, no empate em 1 a 1 com o Internacional , no Beira-Rio, mas ficou marcado por outro lance. O argentino perdeu um gol incrível cara a cara com o goleiro, quando a partida estava 1 a 0, e poderia ter resolvido o jogo. Nas redes sociais, ele

"Vou falhar uma duas e três vezes, mas sempre vou tentar de novo", escreveu.



Apesar do erro, Carlos Alcaraz recebeu o apoio do técnico Filipe Luís, que elogiou a atuação do comandado, que foi titular.



“Hoje errou, pode ser que no domingo o Charly possa ter a mesma chance e fazer. Fico feliz com o grande jogo que ele fez. Correu, lutou e fez tudo pela equipe. Fez tudo o que pedi, quase não perdeu nenhuma bola e se sentiu muito confortável na posição que estava jogando", avaliou o treinador.



Alcaraz pelo Flamengo



Comprado junto ao Southampton, Carlos Alcaraz é a contratação mais cara do Flamengo em números absolutos: 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110,6 milhões na época da negociação, em agosto deste ano).



Ele atuou em 10 partidas pelo Rubro-Negro com dois gols marcados e uma assistência. O argentino foi titular quatro vezes e ainda busca espaço no time enquanto se adapta ao futebol brasileiro.