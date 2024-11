Cristiane em ação pelo Flamengo - Divulgação/CBF

Cristiane em ação pelo FlamengoDivulgação/CBF

Publicado 01/11/2024 18:08

Flamengo anunciou, na tarde desta sexta-feira (1º), a renovação de contrato de Cristiane. A histórica atacante seguirá vestindo a camisa rubro-negra até o fim de 2026. Rio - Oanunciou, na tarde desta sexta-feira (1º), a renovação de contrato de Cristiane. A histórica atacante

"É como diz o hino... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Jogar aqui é diferente de tudo e eu estou muito feliz com a renovação de contrato por dois anos. É um projeto muito importante para o futebol feminino e um lugar onde me sinto em casa. Tenho certeza que com apoio da Nação, das minhas companheiras, comissão técnica e diretoria, vou ser muito feliz até 2026! Me sinto privilegiada por vestir o Manto Sagrado", disse Cris.

Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, ela relembrou os gols que marcou ao longo dos últimos meses.

Cristiane chegou ao Flamengo no início de 2024 para ser o grande nome do futebol feminino do clube e deu conta do recado. A camisa 11 é a artilheira da equipe na temporada, com 17 gols em 25 jogos até o momento.