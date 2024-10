Atlético-MG iniciou troca do gramado da Arena MRV para final da Copa do Brasil contra o Flamengo - Divulgação/Atlético-MG

Publicado 31/10/2024 17:34

troca do gramado da Arena MRV de olho no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no próximo dia 10. Segundo o Galo, a remoção completa da grama de sua casa acontecerá nesta quinta-feira (31). Rio - O Atlético-MG iniciou acontra o, no próximo dia 10. Segundo o Galo, a remoção completa da grama de sua casa acontecerá nesta quinta-feira (31).

A previsão é que o plantio esteja concluído até a próxima semana. Atlético-MG iniciou troca do gramado da Arena MRV para final da Copa do Brasil contra o Flamengo Divulgação/Atlético-MG O estádio receberá uma grama tipo “ready to play”, que possui uma base de areia para favorecer o sistema de drenagem em dias de chuva.

O gramado sairá da fazenda onde foi cultivado para a Arena MRV em caminhões refrigerados. Após o plantio, será necessária a aplicação do rolo compactador para nivelar o campo. Ao todo, serão substituídos 5,5 mil metros quadrados do campo.



Desde sua inauguração, a Arena MRV vem sofrendo com a questão do gramado. Houve uma troca em julho após os jogadores reclamarem, mas o modelo atual tem base de argila, o que dificulta o trabalho da drenagem.

Flamengo e Atlético-MG fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Na semana seguinte, as duas equipes voltam a se enfrentar na nova casa atleticana.