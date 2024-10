Ayrton Senna é um dos ídolos de infância de Lewis Hamilton - Giuseppe Cacace / AFP

Ayrton Senna é um dos ídolos de infância de Lewis HamiltonGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 31/10/2024 16:34 | Atualizado 31/10/2024 16:49

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (31), o britânico ressaltou a felicidade por protagonizar esse momento. O cidadão honorário do Brasil ainda mencionou a primeira vitória de Senna no local, quando andou com a bandeira verde e amarela ao término da corrida.

"Todas as vezes que a gente vem pra cá é uma oportunidade de celebrá-lo. Eu acho que alguns outros pilotos também fazem isso, mas eu nunca pensei em todos esses anos que conseguiria dirigir o carro do Senna", contou o piloto da Mercedes.

"Quando eu estava na McLaren, tive a oportunidade de dirigir o MP4/4, foi incrível. Eu lembro da vez em que ele finalmente ganhou aqui e levantou a bandeira. Definitivamente, vai ser uma experiência muito emocionante. Espero que as pessoas estejam aqui para ver", disse.





Hamilton também revelou ter um capacete especial para a homenagem, mas que não sabe se vai utilizá-lo. Além disso, destacou que sua participação era pra ser uma surpresa. Hamilton também deixou clara a sua admiração por Ayrton Senna por meio da roupa nesta quinta (31): colocou uma camisa com o rosto do brasileiro e os dizeres "Descanse em paz, Ayrton Senna" junto de uma calça com a bandeira do Brasil.

"Adoro vir aqui. Estou muito animado. Cada oportunidade que você tem que estar aqui você aprende mais sobre a cultura, você se engaja mais. São as cores, Ayrton, é a cultura, as pessoas, então você curte isso durante todo o fim de semana", avaliou.



O britânico, que venceu três vezes em Interlagos na carreira (2016, 2018 e 2021), ganhou apensa uma prova na temporada, em Silverstone, e ocupa a sexta colocação no campeonato, com 189 pontos.

Veja a programação do GP de São Paulo:



. Sexta-feira (1/11)



- Treino livre 1 (11h30)

- Classificação da corrida sprint (15h30)

. Sábado (2/11)

- Corrida sprint (11h)

- Classificação (15h)

. Domingo (3/11)



- Corrida (14h)