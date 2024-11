Rúben Amorim em jogo do Sporting - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 31/10/2024 22:25

Inglaterra - O Manchester United chegou a um acordo com o Sporting (POR), e Rúben Amorim será o novo técnico do time inglês. Ele comandará os Leões nas próximas três partidas - contra Estrela Amadora, Manchester City e Braga - e só então assumirá o cargo. A informação é do jornal "The Athletic".

Dessa forma, a tendência é de que Amorim faça a estreia à frente do Manchester United no dia 24, diante do Ipswich Town, fora de casa. Esta partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês.