O programa 'Seleção SporTV' cometeu uma gafe na edição desta quinta-feiraReprodução/SporTV

Publicado 31/10/2024 20:36

Rio - O programa Seleção SporTV cometeu uma gafe na edição desta quinta-feira (31). Durante a conversa, o jornalista PC Vasconcellos sugeriu a convocação do lateral-esquerdo Bernabei, do Internacional, e André Rizek pontuou que o nome do atleta na lista de Dorival seria uma grande surpresa. A grande questão é que Bernabei é argentino e não pode defender a Amarelinha.

"Sabe quem eu gostaria de ver na lista? O Bernabei, lateral-esquerdo do Internacional", disse PC.

"Seria um baita novidade", destacou Rizek.

"Já que o Dorival contempla jogadores que atuam no futebol brasileiro, e a gente tem uma questão em aberto nas laterais. O que o Bernabei está jogando no Campeonato Brasileiro...", prosseguiu PC.

Vão naturalizar o Bernabei? pic.twitter.com/1x16EjjUEW — Tainan Nunes (@canaldotn) October 31, 2024

Cria do Lanús, Bernabei pertence ao Celtic, da Escócia, e está emprestado ao Internacional até o fim de 2024. O lateral-esquerdo ganhou espaço com o técnico Roger Machado e é um dos principais nomes do Colorado.

Convocação

Dorival Júnior anunciará a lista de convocados da Seleção nesta sexta-feira, às 15h, na sede da CBF. Em 14 de novembro, o Brasil enfrenta a Venezuela, a partir das 17h (de Brasília), em Maturín. Na sequência, embarca para Salvador, onde encara o Uruguai, dia 19, às 21h45, na Fonte Nova.