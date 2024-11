Balbuena, zagueiro do Dínamo Moscou e da seleção paraguaia - Divulgação/APF

Publicado 31/10/2024 18:37

O Corinthians foi punido pela Fifa com transfer ban e está, momentaneamente, impedido de registrar novos atletas. A entidade aplicou a punição devido à uma dívida do clube paulista com o zagueiro paraguaio Balbuena, atualmente no Dínamo de Moscou, da Rússia.

O transfer ban teve início nesta quinta-feira (31) e será válido por mais três janelas de transferências. Com isso, Timão não poderá registrar jogadores até a metade de 2026 caso não entre em acordo com o jogador ou quite os débitos. A decisão não cabe recurso.

Balbuena cobra cerca de R$ 7 milhões do Corinthians por falta de pagamento de direitos de imagem em sua segunda passagem, que terminou em junho de 2023. Ele havia sido emprestado pelo próprio Dínamo por um ano devido aos conflitos no Leste Europeu envolvendo Rússia e Ucrânia, em brecha dada pela própria Fifa para transferências de atletas nas condições da época.

A primeira passagem do zagueiro paraguaio, que também defende a seleção, foi de 2016 a 2018. Ele deixou o clube paulista rumo ao West Ham, da Inglaterra, com custo de 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação da época).