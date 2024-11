Momento em que Mourinho cai no chão após se machucar em treino - Reprodução/Instagram @josemourinho

Momento em que Mourinho cai no chão após se machucar em treinoReprodução/Instagram @josemourinho

Publicado 31/10/2024 23:00

Turquia - José Mourinho foi protagonista de uma cena inusitada no treino do Fenerbahçe. O treinador levou uma "trombada" de Ismail Yüksek, caiu com dores e precisou deixar o campo com ajuda.

Ele, porém, levou a situação com bom humor. Mourinho postou o vídeo do acidente nas redes sociais e escreveu: "Lição para jovens treinadores: nunca usem a mesma cor que os jogadores… Eles podem passar a bola para você…ou chutá-lo por trás".

O Fenerbahçe, de José Mourinho, volta a campo neste domingo, às 13h (de Brasília), para enfrentar o Trabzonspor, pela 11ª rodada do Campeonato Turco. O time do técnico português soma 20 pontos e aparece na terceira colocação.