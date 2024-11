Troféu do GP de São Paulo de Fórmula 1 - Divulgação

Publicado 31/10/2024 21:18

O troféu do GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, no próximo domingo (2/11), terá como grande inspiração a Amazônia e a flora brasileira. A peça será no tom verde com detalhes em dourado, contendo ainda um sensor de proximidade que simulará gotas de chuva no momento em que o vencedor levantar o prêmio.

O item foi desenvolvido por uma empresa patrocinadora da Fórmula 1 em parceria com uma agência de design. Os fabricantes têm com objetivo mostrar a representatividade da Amazônia.

A parte superior do troféu conterá informações da pista do Autódromo de Interlagos gravadas, como o nome completo (José Carlos Pace), distância do circuito (4,3km) e as coordenadas de latitude e longitude da região.