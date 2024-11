O Maracanã recebe o primeiro duelo entre os gigantes com cobertura especial do Contra-Ataque O DIA, patrocinado pela Gulf - Agência O Dia

O Maracanã recebe o primeiro duelo entre os gigantes com cobertura especial do Contra-Ataque O DIA, patrocinado pela Gulf Agência O Dia

Publicado 31/10/2024 18:51

Rio - Neste domingo (03), às 16h, o Maracanã será o palco da primeira partida da final da Copa do Brasil 2024 entre Flamengo e Atlético-MG. Com o patrocínio da Gulf, a torcida rubro-negra promete lotar o estádio para apoiar o Mais Querido em busca do título.

Para marcar o início dessa decisão, o Grupo DIA preparou uma edição especial do Contra-Ataque, com uma cobertura exclusiva que trará todos os detalhes desse confronto de gigantes. A edição conta com análises estratégicas das equipes, entrevistas exclusivas com jogadores e técnicos, e curiosidades sobre o histórico dos embates entre Flamengo e Atlético-MG.

O Contra-Ataque O DIA é a companhia ideal para os torcedores que querem acompanhar de perto todos os lances da final. Com a expertise dos nossos comentaristas, a cobertura não só informa, mas celebra a paixão do torcedor brasileiro pelo futebol.