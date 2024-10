Lewis Hamilton chegou em Interlagos com uma camisa em homenagem a Ayrton Senna - Divulgação / F1

Publicado 31/10/2024 12:00

Rio - Lewis Hamilton chegou em Interlagos em grande estilo. O heptacampeão apareceu no paddock pela primeira vez com uma camisa em homenagem a Ayrton Senna, nesta quinta-feira (31), para as atividades de imprensa. Além disso, o britânico também usou uma calça com a bandeira do Brasil, predominantemente verde e amarela.

O piloto britânico nunca escondeu o carinho por Ayrton Senna, seu ídolo desde a infância. Em 2017, Lewis Hamilton foi presenteado pela família do brasileiro com uma réplica do capacete usado pelo tricampeão na temporada de 1987 da Fórmula 1, quando corria pela Lotus. Na época, ele igualou o número de pole position após anotar a volta mais rápida no Canadá.

Hamilton tem uma relação estreita com o Brasil. Em 2022, recebeu o título de cidadão honorário do país. O heptacampeão tem três vitórias conquistadas em Interlagos, sendo a mais emblemática em 2021, quando celebrou com a bandeira brasileira erguida dentro do carro, repetindo o gesto de Ayrton Senna. Além disso, também conquistou o primeiro título da carreira em São Paulo.

Ayrton Senna ainda receberá mais homenagens em Interlagos neste fim de semana. Hamilton foi escolhido para pilotar a McLaren MP4/5B, do segundo título mundial do brasileiro, em 1990. A ação será realizada no sábado (2), após a classificação, prevista para 15h (de Brasília). Já a corrida principal acontece no domingo, às 14h, no Circuito José Carlos Pace.

Veja a programação do GP de São Paulo:

Sexta-feira (1/11)

Treino livre 1 - 11h30

Classificação da corrida sprint - 15h30

Sábado (2/11)

Corrida sprint - 11h

Classificação - 15h

Domingo (3/11)

Corrida - 14h