Endrick ao lado de Modric em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Rio - O atacante Endrick, de 18 anos, voltou a ser tema do jornal espanhol "AS". A publicação destacou a perda de espaço do jovem no elenco do Real Madrid. O brasileiro está há quatro partidas sem entrar em campo pelo clube espanhol e foi chamado de "invisível" pelo diário esportivo.

O jornal destacou que Endrick impressionou bastante os torcedores e a imprensa espanhola após marcar contra Alavés e Stuttgart. Apesar disso, nos últimos jogos, o treinador Carlo Ancelotti optou por não colocá-lo em campo, mesmo em cenários diferentes como na vitória por goleada sobre o Borussia Dortmund por 5 a 2 ou na derrota vexatória para o Barcelona, no último fim de semana, por 4 a 0.

No total, Endrick entrou em campo nove jogos e fez dois. Como a partida contra o Valencia, que aconteceria neste sábado foi adiada, devido a enchentes na região, o campeão europeu voltará aos gramados na próxima terça-feira contra o Milan, pela Liga dos Campeões.

Na seleção brasileira, Endrick também não foi titular nas últimas duas partidas pelas Eliminatórias. O treinador Dorival Júnior optou por colocar Igor Jesus, do Botafogo, no lugar do jovem do Real Madrid. O centroavante alvinegro marcou na vitória sobre o Chile, em Santiago, e teve boa atuação na goleada sobre o Peru, em Brasília.