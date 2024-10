Fernando Diniz em vitória do Cruzeiro sobre o Lanús - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 31/10/2024 10:30 | Atualizado 31/10/2024 10:34

Rio - Em sua primeira vitória pelo Cruzeiro, Fernando Diniz conseguiu levar a equipe mineira para a final da Sul-Americana. Atual campeão da Libertadores e da Recopa, pelo Fluminense, o treinador pode "unificar" os três torneios da Conmebol, caso se sagre campeão da competição no próximo dia 23.

A decisão da Sul-Americana irá acontecer uma semana antes da final da Libertadores de 2024. Com isso, caso o Cruzeiro se sagre campeão, Fernando Diniz será o atual campeão das três competições da Conmebol por pelo menos sete dias.

A Raposa irá buscar o título inédito do torneio, após buscar a classificação para a final com uma vitória por 1 a 0 sobre o Lanús, na Argentina. A competição dá ao campeão uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Fernando Diniz tem somente sete jogos no comando do Cruzeiro. No total, ele obteve uma vitória, quatro empates e duas derrotas. O treinador chegou ao clube mineiro, após ficar três meses desempregado. Ele foi demitido do Fluminense em junho, encerrando um trabalho de pouco mais de dois anos.