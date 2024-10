Superluta feminina vai acontecer em apoio ao Outubro Rosa - (Foto: Reprodução)

Superluta feminina vai acontecer em apoio ao Outubro Rosa (Foto: Reprodução)

Publicado 31/10/2024 08:00 | Atualizado 31/10/2024 09:14

Nos dias 16 e 17 de novembro, Juiz de Fora-MG será palco da sexta e última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 - organizado pela LMJJ. Repleto de expectativa, o evento vai definir os campeões do ranking, entre equipes e atletas, além dos integrantes da seleção mineira.



Outra atração vão ser as superlutas, com e sem quimono, muitas delas femininas em homenagem ao Outubro Rosa, campanha de conscientização que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e mais recentemente de colo do útero.



Entre elas está o aguardo confronto entre as faixas-preta Sandra de Paula, da equipe Gracie Barra Pioneiros, e Elizângela Oliveira, da Leão Dourado. O duelo acontecerá com quimono, até 66kg, e as atletas projetaram.