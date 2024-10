Topuria e Poatan são os grandes destaques do UFC em 2024 - (Foto: Reprodução)

Publicado 30/10/2024 11:00

Após ter feito três defesas de cinturão bem sucedidas nos meio-pesados em um espaço de apenas seis meses, Alex Poatan passou a ser considerado pela grande maioria dos fãs e especialistas como o "Lutador do Ano" da temporada de 2024 do UFC. No entanto, no último sábado (26), após o UFC 308, que foi realizado em Abu Dhabi (EAU), o brasileiro ganhou um forte concorrente na disputa pelo posto.



Em ação na luta principal do UFC 308, Ilia Topuria nocauteou Max Holloway de forma impressionante e, além de manter o cinturão peso-pena em sua posse, segue invicto no MMA, agora com 16 vitórias. Dessa forma, após o evento, em coletiva de imprensa, Dana White foi questionado sobre o assunto e admitiu que tinha dúvidas sobre o favorito ao prêmio de "Lutador do Ano" entre Alex Poatan e Topuria.



"Sim, é uma boa pergunta. Não sei, é difícil (escolher o favorito). Eu teria que analisar mais números e estatísticas (para escolher). Mas você não pode tirar isso (prêmio de 'Lutador do Ano') de um deles dois pelo que eles (Alex Poatan e Ilia Topuria) fizeram esse ano", disse Dana White, que seguiu:



"Sobre o Alex, ele estava na Austrália e de férias quando ligamos para ele. Ele junta as coisas, volta para a casa e vai direto lutar. Esse cara é simplesmente diferenciado. É como se ele não se importasse com um camp completo, não se importasse em estar lesionado. Ele não liga para nada. Ele vai até lá e luta", concluiu o mandatário.