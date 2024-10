Expectativa é por um grande evento em Pernambuco - (Foto: Divulgação)

Expectativa é por um grande evento em Pernambuco(Foto: Divulgação)

Publicado 29/10/2024 08:00 | Atualizado 29/10/2024 13:15

Maior evento de MMA da América Latina e o 5º maior do mundo, o Jungle Fight aportará na capital pernambucana no dia 16 de novembro, para a sua próxima edição. Ganhando toda a estrutura do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, o evento terá como destaque da noite o pernambucano Luís Aguiar, que enfrentará o mineiro e atual campeão peso-mosca (57kg) Wagner Reis.



Uma das apostas mais fortes do estado de Pernambuco, Luis Aguiar tem se destacado em eventos regionais e nacionais, com apresentações que evidenciam seu potencial no MMA. Já do outro lado do ringue está Wagner Reis, mineiro e atual campeão peso-mosca do Jungle Fight, dono de um cartel com seis vitórias.