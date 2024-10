Daniel 220v e Pietro Baseggio foram destaque no campeonato - (Foto: Reprodução)

Publicado 29/10/2024 08:00 | Atualizado 29/10/2024 21:47

No último fim de semana, dias 26 e 27 de outubro, o Complexo Municipal Esportivo do Casal Vistoso, em Lisboa, Portugal, foi palco do Europeu Kids da IBJJF. E entre os destaques do evento, estiveram dois atletas da White House Jiu-Jitsu School: os faixas-amarela Pietro Baseggio e Daniel 220v.



Representando o time manauara - com apoio do Studio MasterFrigo -, os jovens finalizaram todas as suas lutas, mostrando um Jiu-Jitsu dominante e afiado para garantir a medalha de ouro. Enquanto Pietro Baseggio foi campeão junior 1 meio-pesado, Daniel 220v venceu no junior 3 peso-leve.