Thalles fez um balanço da temporada da LMJJ e projetou 2025 (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 28/10/2024 10:00 | Atualizado 29/10/2024 16:39

Até agora, foram cinco etapas de grande sucesso e mais de R$ 30 mil distribuídos em premiações, mas nos dias 16 e 17 de novembro, Juiz de Fora-MG receberá a sexta e última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024, que vai definir o ano - e os campeões - da organização.



Ao fim da temporada, serão premiados, através do ranking da LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu), as melhores equipes e os atletas que receberão passagens para o Mundial da IBJJF e o Pan Kids, ambos em 2025, nos Estados Unidos.

Por todos esses fatores, o evento vem gerando grande expectativa - e procura -, e Thalles Moreira, presidente da LMJJ, projetou a última etapa, além de fazer um balanço do Campeonato Mineiro 2024 até agora."O balanço é super positivo! Tivemos uma evolução muito grande no número de participantes, que cresce a cada etapa, e consequentemente do nível técnico dos atletas, sejam eles de Minas Gerais ou fora. O ponto forte do circuito é o fato dele ser itinerante, rodando várias cidades de MG. Para 2025 queremos aumentar esse número, além das premiações", disse o faixa-preta Thalles, que completou:"A expectativa para a última etapa da LMJJ é a melhor possível. Esperamos cerca de 1500 atletas, um recorde de equipes e participantes, para fechar com chave de ouro as disputas pelas vagas na seleção mineira. Ao fim da temporada, vamos premiar as três primeiras equipes com troféus e dinheiro, e para os nove atletas da seleção, daremos passagens e inscrição para o Brasileiro 2025 da CBJJ, além de passe-livre para o circuito da Liga no ano que vem".Com inscrições abertas no site www.lmjj.com.br, a sexta etapa do Campeonato Mineiro vai contar com disputas Gi & No-Gi, como de costume, além do Desafio Kids, entre outras atrações.Sobre as novidades da LMJJ, o presidente comentou: "Este ano implementamos o Desafio Kids, um sucesso tremendo, e para o próximo vamos aumentar esse trabalho, com mais crianças presentes, além de incluir o absoluto feminino adulto/master faixas marrom/preta, juvenil feminino faixas branca e azul, juvenil masculino faixa branca, aumentar o número de vagas da seleção mineira, realizar mais etapas, em novas regiões, etc. Destaco ainda o lançamento do nosso novo sistema, totalmente online, com o atleta conseguindo acompanhar em tempo real lutas, resultados e tudo mais", encerrou Thalles Moreira.