BJJ Storm 10 promete lutas de alto nível e fortes emoções - (Foto: Dani Xavier)

BJJ Storm 10 promete lutas de alto nível e fortes emoções (Foto: Dani Xavier)

Publicado 31/10/2024 07:00 | Atualizado 31/10/2024 07:25

Começou a contagem regressiva para o próximo BJJ Storm, e nos dias 23 e 24 de novembro, o SESC Contagem, em Minas Gerais, será palco da histórica décima edição do evento de Jiu-Jitsu. As inscrições já estão abertas no site www.bjjstorm.com.br, com o lote promocional válido até 5/11.



Junto às tradicionais disputas com quimono, o BJJ Storm 10 terá duelos No-Gi no juvenil, adulto e master, além do BJJ Storm Contest 4, com superlutas entre professores no sábado (26) a partir das 19h.